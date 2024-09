United-Debakel: Becker foppt Schweinsteiger

Das Duell FC Liverpool mit Manchester United ist auch das Duell Boris Becker mit Bastian Schweinsteiger. Zumindest so ein bisschen.

Die Tennis-Legende zog den ehemaligen Spieler der Red Devils mit einer knappen, aber pointierten Wortmeldung auf - nachdem United am Sonntag im Heimspiel gegen den Erzrivalen aus Liverpool böse unter die Räder gekommen war (0:3) .

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Schweinsteiger hatte vor dem Spiel auf X geschrieben: „Behaltet die drei Punkte im Old Trafford. Auf geht‘s United!“ Die Antwort von Becker, der es mit Liverpool hält, viel so aus: „Drei Punkte für Liverpool ... YNWA“.

Becker mit Klopp befreundet

Boris Becker ist seit einiger Zeit bekennender Premier-League-Fan und scheint seit der Ära Jürgen Klopp - die er von Beginn an intensiv verfolgte - sein Fan-Herz zunehmend auch an die Reds verloren zu haben. Mit Klopp ist er befreundet.

Und auch zu Liverpool fühlt er sich offensichtlich noch verbunden, was er in dem Post auch mit der Formulierung „YNWA“, „You‘ll Never Walk Alone“ zum Ausdruck bringt.