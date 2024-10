Ferguson hört als ManUnited-Botschafter auf

Mit der Maßnahme spart der abgestürzte Spitzenklub an Budget. Der neue Besitzer will sparen, 250 Stellen sollen gestrichen werden.

Mit der Maßnahme spart der in den vergangenen Jahren abgestürzte Spitzenklub an Budget. Vergangenen Monat hatte ManUnited zum fünften Mal in Folge Verluste zum Abschluss eines Geschäftsjahres verkündet. Der neue Besitzer INEOS um Gründer Jim Ratcliffe will nun sparen, insgesamt sollen 250 Stellen im Verein gestrichen werden.