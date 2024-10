ManUnited in der Krise - Tuchel als Ersatz für ten Hag?

Kehrt Thomas Tuchel zurück in die Premier League? Der frühere Coach von Bayern München wird in englischen Medien mit Manchester United in Verbindung gebracht. United-Trainer Erik ten Hag steht inmitten einer sportlichen Krise massiv in der Kritik. Am Dienstag trifft sich den Berichten zufolge die Klubführung des englischen Rekordmeisters, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Schon in dieser Woche könnte daher eine Entscheidung über die Zukunft des deutschen Trainers fallen.