Nach Lucky Punch: ManCity stellt neuen Vereinsrekord auf

Pflichtaufgabe gerade so gelöst: Englands Fußballmeister Manchester City hat am achten Spieltag der Premier League durch einen ganz späten Treffer von John Stones mit 2:1 (1:1) gegen die weiter sieglosen Wolverhampton Wanderers gewonnen. Die Skyblues stellten damit einen neuen Vereinsrekord auf, saisonübergreifend sind sie nun seit 31. Ligaspielen unbesiegt.

Mit Ilkay Gündogan in der Startelf, der bisher in allen Ligaspielen zum Einsatz kam, waren die Skyblues von Anfang an überlegen, liefen jedoch früh einem Rückstand hinterher. Nach einem Konter der Wolves schob Larsen den Ball überlegt ein, Gvardiol traf mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumkante. Wolverhampton-Keeper Jose Sa verhinderte danach mehrfach stark die City-Führung. Auch Toptorjäger Erling Haaland (10 Tore), der im dritten Spiel in Folge ohne Torerfolg blieb, konnte City nicht erlösen.