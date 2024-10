Premier League: Neuer United-Coach wohl fix!

Die Trainersuche scheint beendet zu sein! Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet hat, wird Ruben Amorim künftig als neuer Mann an der Seitenline bei Manchester United stehen.

Bereits am Montag hieß es Medienberichten zufolge, dass der momentane Trainer von Sporting Lissabon offen für den Job sei. Nun sollen die portugiesischen Verantwortlichen laut Romano dem Wechsel zugestimmt haben.

Am Dienstag veröffentlichte der portugiesische Klub ein Statement, indem sie das Interesse der Red Devils an Amorim bestätigen. Zudem sei der Klub bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro für den 39-Jährigen zu bezahlen.