United-Star mit "Fehlschuss der Saison"

Manchester United spielt einmal mehr eine Saison zum Vergessen, lag nach acht Spieltagen mit elf Punkten gerade mal auf Platz 12 – aber bei Kellerkind West Ham United lieferten die Red Devils am 9. Spieltag zunächst eine gute Leistung ab und hätten zur Pause eigentlich deutlich führen müssen. Am Ende steht United jedoch mit leeren Händen da und verlor die Partie mit 1:2.

Aufgrund einer schwachen Chancenverwertung der Truppe von Erik ten Hag stand es in London nach 45 Minuten nur 0:0, auch weil Diogo Dalot nach gut einer halben Stunde den Fehlschuss der Saison produzierte. England-Legende Alan Shearer verhöhnte Dalots Abschluss regelrecht: „Dalots Fehlschuss ist einer der schlimmsten in der Ära der Premier League. Darüber werden wir noch in 20 Jahren reden.“