Vernichtende Kritik an Ex-Bayern-Star de Ligt: "Geht ihn nichts an"

De Ligt müsse sich daher „in die Grätschen schmeißen“. Dadurch bringe er sich „in Situationen, in denen er Gelbe oder Rote Karten bekommen kann“. Der niederländische Nationalspieler, in München ein Publikumsliebling, war für rund 50 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. Noch sind seine Leistungen im Trikot des englischen Rekordmeisters recht wechselhaft.

De Ligt? „Geht ihn nichts an“

„Der Stürmer, der hinter ihm steht, geht ihn nichts an. Das ist der Job von Lisandro Martinez. Aber de Ligt schaut über die Schulter. Vergiss das.“ In einer anderen Szene warf er de Ligt fehlende Abstimmung mit Noussair Mazraoui vor, der ebenfalls zu Beginn der Saison vom FC Bayern in die Premier League gewechselt war: „Das ist ein zwei gegen eins hier. De Ligt sollte schon hier drüben sein, Mazraoui sollte in dieser Position sein.“