City-Patzer ausgenutzt: Liverpool baut Vorsprung aus

Spitzenreiter FC Liverpool hat den nächsten Patzer des englischen Fußball-Meisters Manchester City ausgenutzt und die Tabellenführung weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot gewann am Sonntag 3:2 (1:1) bei Aufsteiger und Schlusslicht FC Southampton, die Reds liegen nun acht Punkte vor den zweitplatzierten Skyblues. Diese hatten am Samstag mit dem 0:4 gegen Tottenham Hotspur die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert.