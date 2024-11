Dritter Sieg in einer Woche: Arsenal springt auf Platz zwei

Mit dem dritten deutlichen Sieg in einer Woche hat sich der FC Arsenal mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz auf den zweiten Platz in der englischen Premier League verbessert. Die Gunners setzten sich im Derby bei West Ham United mit 5:2 (5:2) durch. Nach einer Minikrise mit vier Ligaspielen ohne Sieg fertigten Havertz und Co. zunächst Nottingham Forest mit 3:0, dann in der Champions League Sporting Lissabon mit 5:1 und jetzt den Lokalrivalen aus Londons Osten ab.