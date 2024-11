Fix! Van Nistelrooy findet neuen Klub

Ruud van Nistelrooy ist neuer Chefcoach bei Leicester City in der Premier League. Der Niederländer war zuvor auch beim Hamburger SV gehandelt worden.

Jetzt ist es fix: Niederlande-Legende Ruud van Nistelrooy ist neuer Chefcoach bei Leicester City. Das gab der Klub aus der Premier League offiziell am Freitagabend bekannt.

Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027, soll bereits am Samstag im Ligaspiel bei Brentford an der Seitenlinie stehen.

„Ich bin stolz, ich bin aufgeregt. Jeder, mit dem ich über den Leicester City Football Club spreche, ist begeistert. Sie haben großartige Geschichten über die Qualität der Menschen, die im Verein arbeiten, die Fans - und natürlich ist die jüngste Geschichte des Vereins beeindruckend. Ich freue mich darauf, hier anzufangen, alle kennenzulernen und alles für den Verein zu geben, was ich kann“, wird van Nistelrooy in einem Statement zitiert.

Van Nistelrooy nicht zum HSV

Leicester hatte sich am vergangenen Sonntag von Teammanager Steve Cooper getrennt. Van Nistelrooy soll die Verantwortung beim Tabellen-16. am Sonntag übernehmen, das Team aber bereits zum Ligaspiel beim FC Brentford am Samstag begleiten.