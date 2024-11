Guardiola-Hammer sorgt für riesiges Medien-Echo!

Pep Guardiola bleibt Trainer bei Manchester City . Der katalanische Starcoach verlängerte am Donnerstag seinen auslaufenden Vertrag bei den Skyblues um zwei Jahre. Sein neues Arbeitspapier läuft also bis zum Jahr 2027.

Guardiola-Vergleich mit Rocky Balboa

Dabei wird die englische Zeitung „The Guardian“ besonders kreativ und vergleicht den 53-Jährigen mit der legendären Filmfigur Rocky Balboa, der sich in Teil III auf seinem Erfolg ausruht, abstürzt, im entscheidenden Moment aber dennoch die Kurve bekommt: „Die Unterzeichnung eines neuen Vertrags durch Pep Guardiola als Manager von Manchester City zeigt, dass der Sohn Kataloniens das Auge des Tigers hat. Er hat den Wunsch, die zahlreichen Herausforderungen, die an seiner Mannschaft und seinem Verein nagen, zu meistern und erneut seine Genialität zu beweisen.“

Der Zeitpunkt der Verlängerung überrascht, da sich der englische Serienmeister der vergangenen Jahre im Moment mit wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Folge in einer ungewöhnlichen Krise befindet. Doch der Daily Mirror sieht in der Entscheidung von Pep langfristig zu bleiben, die Lösung von Citys Problemen: „Der neue Vertrag von Pep Guardiola ist die perfekte Antwort darauf, dass Manchester City zum ersten Mal unter ihm vier Spiele in Folge verloren hat.“