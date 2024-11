Havertz und Arsenal verlieren in Newcastle

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und Vizemeister FC Arsenal haben in der englischen Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Bei Newcastle United unterlagen die Gunners am Samstag mit 0:1 (0:1). Es war bereits das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für die Londoner, zuvor hatte Arsenal 0:2 beim AFC Bournemouth verloren und war gegen den FC Liverpool zu einem 2:2 gekommen.