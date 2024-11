Hürzeler frisch gestärkt gegen strauchelndes City

Dem deutschen Trainertalent wurde in Brighton nun eine spezielle Ehre zuteil.

Dem deutschen Trainertalent wurde in Brighton nun eine spezielle Ehre zuteil.

Erst ein Bissen in die "eigene" Pizza, dann mutig ins schwierige Duell gegen Manchester City: Fabian Hürzeler will frisch gestärkt mit Brighton & Hove Albion in der Premier League ein Ausrufezeichen setzen.