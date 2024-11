Klopp übel beleidigt! Schiri suspendiert

Der englische Schiedsrichter David Coote wird suspendiert, nachdem ein Video am Montag auftauchte, in dem er unter anderem Jürgen Klopp und den FC Liverpool beleidigte.

Der englische Schiedsrichter David Coote wird suspendiert, nachdem ein Video am Montag auftauchte, in dem er unter anderem Jürgen Klopp und den FC Liverpool beleidigte.

David Coote, englischer Schiedsrichter in der Premier League, ist am Montag suspendiert worden. Hintergrund der Entscheidung ist ein Video, das am Montag in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Das Material zeigt den Unparteiischen, wie er unter anderem den FC Liverpool als „Sch***e“ und Ex-Reds-Coach Jürgen Klopp als „deutsche F***e“ bezeichnete.