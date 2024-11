Kompletter Arsenal-Wahnsinn: Tor-Spektakel mit Havertz-Treffer

Spektakel in der Premier League: Arsenal veranstaltet bei West Ham im ersten Durchgang ein regelrechtes Tor-Festival. Sieben Treffer fallen bereits in den ersten 45 Minuten.

Spektakel in der Premier League: Arsenal veranstaltet bei West Ham im ersten Durchgang ein regelrechtes Tor-Festival. Sieben Treffer fallen bereits in den ersten 45 Minuten.

Der FC Arsenal hat gegen West Ham United sein gesamtes Offensiv-Potenzial zur Schau gestellt. Bereits zur Halbzeit führten die Gunners auswärts im London Stadium mit 5:2 , was nach einem torlosen zweiten Durchgang auch nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel stand.

Schon in der 36. Minute sorgte DFB-Star Kai Havertz für das vermeintlich vorentscheidende 4:0. Die Hausherren gaben sich allerdings nicht auf und antworteten prompt durch Tore ihrer beiden Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka (38.) und Emerson (40.), ehe Bukayo Saka kurz vor dem Pausenpfiff per Strafstoß zum 5:2-Halbzeitstand netzte (45.+5).

Arsenals neuer Lieblingsgegner?

Die vorherigen Tore für Arsenal hatten Gabriel Magalhaes (10.), Leandro Trossard (27.) und Martin Ödegaard (34.) - ebenfalls per Elfmeter - erzielt. In der Geschichte der Premier League ist das Spiel zwischen Arsenal und West Ham erst das vierte Aufeinandertreffen, bei dem in den ersten 45 Minuten sieben Tore fielen.