ManUnited-Star bittet ten Hag um Entschuldigung

Gleichzeitig betonte der Mittelfeldspieler aber auch: „Ich habe immer 100 Prozent gegeben. Er weiß das.“ Ten Hag hatte Fernandes zum Spielführer gemacht. Am Freitag trennten sich die Wege, ten Hag musste den kriselnden Klub verlassen.

Fernandes hofft auf Amorim-Effekt

Aktuell steht der bisherige Co-Trainer Ruud van Nistelrooy an der Seitenlinie, in Kürze wird Fernandes Landsmann Ruben Amorim den Job übernehmen. ManUnited überwies für den neuen Coach elf Millionen Euro an Sporting Lissabon.