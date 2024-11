Offiziell: Guardiola verlängert bei ManCity

„Manchester City bedeutet mir so viel. Es ist derzeit meine neunte Saison hier, und wir haben so viele wunderbare Momente zusammen erlebt“, sagte Guardiola: „Ich empfinde etwas ganz besonderes für diesen Klub, deshalb bin ich sehr froh, dass ich für zwei weitere Saisons bleiben werde.“

Guardiola hat nun die Chance, Les McDowell als den Teammanager mit den meisten Pflichtspielen für den Klub abzulösen. Guardiola stand in 490 Partien in der Verantwortung, McDowell kam zwischen 1950 und 1963 in der Ära des deutschen Torwarts Bert Trautmann auf 587. Der Coach mit der längsten Amtszeit bei ManCity ist Wilf Wild, der von 1932 bis 1946 in der Verantwortung stand.