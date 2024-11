Premier League: Hürzeler fügt Guardiola historische Pleite zu

Brighton schockt Manchester City! Mit einem 2:1-Sieg nach Rückstand haben die Seagulls von Trainer Fabian Hürzeler der Mannschaft von Pep Guardiola die vierte Pflichtspielniederlage in Serie zugefügt - und die Citizens in eine kleinere Krise geschickt, die für Guardiola sogar historisch ist: Erstmals in seiner Trainerkarriere verlor der Spanier damit vier Pflichtspiele nacheinander.

„Über City liegt eine dunkle Wolke“

City vermisst Rodri & Gündogan

Auf der anderen Seite spitzt sich die Lage in Manchester zu. Zuvor hatte City im League Cup bei Tottenham Hotspur (1:2), in der Liga in Bournemouth (1:2) sowie in der Champions League bei Sporting Lissabon (1:4) zum ersten Mal seit 2018 drei Spiele in Folge verloren.