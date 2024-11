Premier-League-Rekord: Kluivert verwandelt drei Elfmeter

Justin Kluivert hat mit dem ersten Elfmeter-Dreierpack in der Premier League englische Fußballgeschichte geschrieben. Der Niederländer traf beim 4:2 (3:1) des AFC Bournemouth am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers dreimal vom Punkt: Erstmals in der dritten Minute, nachdem der Brasilianer Evanilson zum ersten Mal im Strafraum zu Fall gebracht worden war und der Elfmeterpfiff trotz heftiger Proteste auch nach Videobeweis Bestand hatte.

Auch beim zweiten Mal musste der VAR eingreifen, diesmal hatte Schiedsrichter Peter Bankes ein weiteres Foul an Evanilson nicht gesehen (18.). Vor dem 4:2 ging erneut der Brasilianer zu Boden, der damit als erster Spieler der Premier League in einer Partie drei Elfmeter herausholte, wieder verwandelte Kluivert (74.). Vor dem 25-jährigen Niederländer hatte zuletzt Ken Barnes von Manchester City in einem englischen Erstligaspiel drei Tore vom Elfmeterpunkt erzielt - im Dezember 1957, als das Oberhaus noch First Division hieß.