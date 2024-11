Streit um United-Legende eskaliert

Zu seiner aktiven Zeit bei Manchester United legte man sich lieber nicht mit Roy Keane an. Denn der Ire war für eine extrem körperbetonte Spielweise bekannt.

„Ich warte auf dem Parkplatz auf dich“

Im Stadion des Aufsteigers kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Ein Fan beschimpfte und provozierte Keane über die Absperrungen hinweg. In einem in den sozialen Medien kursierenden Video sieht man den ehemaligen Ipswich-Trainer in einer lauten Diskussion.