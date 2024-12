Alles auf Null: Guardiola ruft Neustart aus - Slot dankt Klopp

Auf die höhnischen Gesänge der Heimfans hatte Pep Guardiola eine ganz einfache Antwort. Sechs Finger zeigte der Teammanager des kriselnden englischen Meisters Manchester City in Richtung der Anhänger des FC Liverpool - und meinte damit natürlich die sechs Premier-League-Titel, die er in den letzten sieben Jahren mit den Skyblues gesammelt hat.

Zwar dürfte der Einzeiler der Reds-Anhänger ("You're getting sacked in the morning"; deutsch: "Du wirst am Morgen entlassen") nach dem 0:2 (0:1) beim Spitzenreiter Liverpool nicht eintreten, die größte Krise Citys unter Guardiola mit nun sechs Niederlagen und einem Remis aus den letzten sieben Spielen nimmt den Spanier aber sehr wohl mit. "Wenn man gewinnt, lacht man, wenn sie gewinnen, lachen sie. Das ist ein Teil des Spiels", sagte der Startrainer.