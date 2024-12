Antonio verlässt Krankenhaus - Klub spendet für Rettungskräfte

Fußball-Profi Michail Antonio hat gut drei Wochen nach seinem schweren Autounfall das Krankenhaus verlassen. Das berichten englische Medien am Dienstag übereinstimmend, der Stürmer des Premier-League-Klubs West Ham United war am 7. Dezember in seinem Ferrari verunglückt.

"Wir sind dankbar für die Fürsorge, die Michail während einer so schwierigen Zeit erfahren hat, und die Menschen im ganzen Land an jedem einzelnen Tag erfahren", sagte Mannschaftskapitän Jarrod Bowen in einem Statement. Mit Blick auf den Offensivspieler hatte West Ham am Silvestertag indes schlechte Nachrichten zu verkünden: Bowen fällt mit einer Fraktur im linken Fuß für mehrere Wochen aus.