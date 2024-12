Buhrufe im Old Trafford: ManUnited verliert gegen Bournemouth

Manchester United hat in der Premier League den nächsten Rückschlag erlitten. Der englische Fußball-Rekordmeister kassierte am Sonntag beim 0:3 (0:1) im Old Trafford gegen das Überraschungsteam AFC Bournemouth nach einem fehleranfälligen Auftritt eine blamable Heimpleite. Nach dem Abpfiff setzte es laute Buhrufen für die Mannschaft von Teammanager Ruben Amorim.