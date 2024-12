Fehlstart bei United: Amorims Fokus liegt auf dem "Überleben"

Der Portugiese hat den schlechtesten Start eines Teammanagers im Old Trafford seit fast 100 Jahren hingelegt.

Ruben Amorim kam als Heilsbringer zu Manchester United - und hat den schlechtesten Start eines Teammanagers im Old Trafford seit fast 100 Jahren hingelegt. Sein Fokus beim englischen Fußball-Rekordmeister liege nun auf dem „Überleben“, sagte der Portugiese nach der 0:2-Pleite bei den Wolverhampton Wanderers am Donnerstag. Es war bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie für den aktuellen Tabellen-14. der Premier League.