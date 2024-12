Fix! Wolves verpflichten früheren 1860-Trainer

Pereira kommt vom saudischen Erstligisten Al-Shabab und verfügt über reichhaltige Erfahrung als Coach. Er wurde in Portugal mit dem FC Porto, in Griechenland mit Olympiakos Piräus und in China mit Shanghai SIPG nationaler Meister. Sein Debüt bei den Wanderers gibt er am Sonntag (15.00 Uhr) bei Leicester City.