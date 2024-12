Füllkrug-Comeback bei West Ham rückt näher

Der Nationalspieler absolvierte sein bislang letztes Spiel am 31. August. Seine Leidenszeit neigt sich dem Ende.

Der Nationalspieler absolvierte sein bislang letztes Spiel am 31. August. Seine Leidenszeit neigt sich dem Ende.

Nationalspieler Niclas Füllkrug steht nach monatelanger Verletzungspause vor der Rückkehr auf den Platz. Wie Julen Lopetegui, Füllkrugs Trainer beim englischen Klub West Ham United , am Montag mitteilte, mache der DFB-Stürmer „Fortschritte“ und sei „sehr nah“ an einem Comeback.

Das Auswärtsspiel in der Premier League am Dienstag (21.15 Uhr im LIVETICKER) bei Leicester City komme allerdings zu früh. „Er steht am Ende seiner Erholungszeit“, sagte Lopetegui jedoch. Die nächste Möglichkeit wäre kommende Woche Montag (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.