Havertz trifft: Arsenal springt auf Platz zwei

Für den deutschen Nationalspieler war es das siebte Ligator in dieser Saison.

Für den deutschen Nationalspieler war es das siebte Ligator in dieser Saison.

Der FC Arsenal ist in der Premier League dank Fußball-Nationalspieler Kai Havertz auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Havertz erzielte beim 1:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Aufsteiger Ipswich Town in der 23. Minute das Tor des Tages, Arsenal zog mit nun 36 Zählern an Stadtrivale FC Chelsea vorbei.