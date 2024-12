Ex-Hummels-Coach hat neuen Job

Ivan Juric, früheree Coach von Rio-Weltmeister Mats Hummels in Rom, soll das Premier-League-Schlusslicht retten.

Der Kroate Ivan Juric, zuletzt glückloser Trainer von Mats Hummels bei der AS Rom , wird neuer Teammanager beim FC Southampton. Das teilte das Schlusslicht der englischen Premier League am Samstag auf seiner Homepage mit.

Die Saints belegen mit nur fünf Punkten aus 16 Spielen abgeschlagen den letzten Platz. Juric soll den direkten Wiederabstieg in die Zweitklassigkeit verhindern. Er folgt auf den Schotten Russel Martin, der am vergangenen Sonntag entlassen worden war.

Juric setzte Hummels in Rom nur einmal ein

Ivan Juric selbst war in Rom früh gescheitert. Als Nachfolger von Daniele de Rossi war er erst Mitte September in die italienische Hauptstadt gekommen. Der Erfolg blieb aus, zudem war er in die Kritik geraten, weil er Hummels seit dessen Wechsel nach Rom im Spätsommer nur einmal eingesetzt hatte.