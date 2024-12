Premier League: Kopfverletzung! Bangen um West-Ham-Keeper

Das Spiel zwischen dem FC Southampton und West Ham United wird in der ersten Halbzeit durch eine Horror-Verletzung unterbrochen. West-Ham-Keeper Lukasz Fabianski bekommt einen Schlag gegen den Kopf und bleibt vorerst benommen liegen.

Schreckliche Szenen beim Spiel zwischen dem FC Southampton und West Ham United . Bereits nach 36 Minuten blieb der Torwart der Londoner, Lukasz Fabianski, nach einem Eckball durch einen Ellenbogen-Treffer des gegnerischen Verteidigers Nathan Wood benommen am Boden liegen.

Große Sorgen um Fabianski

Nach einer siebenminütigen Behandlungspause deckten die Sanitäter den verletzten Torhüter zu, legten ihm eine Halskrause an und beförderten ihn auf einer Trage aus dem Stadion hinaus.

Die Fans St. Mary‘s Stadium klatschten Beifall. In der Sky-Konferenz gab Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ein Update zu Fabianski: „Es gibt keine weiteren Informationen, wie es ihm geht. Es bleibt zu hoffen, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Sein Nacken wurde stabilisiert. Das hat schon was mit den Spielern gemacht“, sagte er in Anbetracht des weiteren Spielverlaufes.