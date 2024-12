Premier League: Liverpool-Derby kurzfristig abgesagt!

Das Merseyside-Derby in England wird kurzfristig verschoben. Eigentlich sollte das Prestigeduell der beiden Stadtrivalen am Samstag um 13.30 Uhr in der Premier League angepfiffen werden. Doch aus Angst vor einem heftigen Sturm wurde die Partie nun aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ abgesagt.

In weiten Teilen im Süden und Westen Englands gibt es für Samstag eine Sturmwarnung. Mehr als drei Millionen Bürger wurden bereits über eine Notfall-Warnung per Handy zum Verbleib in ihren Häusern aufgefordert. Vor allem für die Region an der Irischen See - also auch Liverpool - wurde besonders gewarnt.