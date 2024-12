Premier League: Nächste Pleite! ManCity-Krise spitzt sich zu

Manchester City rutscht immer tiefer in die Krise! Im Premier-League -Topspiel verlor die Mannschaft von Pep Guardiola mit 0:2 (0:1) beim FC Liverpool.

Für die Reds traf zunächst Cody Gakpo nach Vorlage von Mohamed Salah (12.). Der Ägypter setzte Gakpo mit einem scharfen Pass sensationell in Szene und Gakpo musste am langen Pfosten nur noch einschieben. Salah erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (78.), Luis Díaz war zuvor vom deutschen Keeper Stefan Ortega zu Fall gebracht worden.

Manchester City abgeschlagen

Dabei hätte das Ergebnis auch deutlich höher ausfallen können, wenn nicht müssen. Gakpo scheiterte nach einem Traumpass von Andrew Robertson an Ortega (51.), wenig später jagte Salah freistehend den Ball aus kürzester Distanz über das Tor (56.).

Liverpool thront nach dem Erfolg mit 43 Punkten an der Tabellenspitze . Die Mannschaft von Arne Slot ist seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen. Manchester City hingegen steht nur noch auf Platz fünf, der Rückstand beträgt bereits elf Punkte.

Die Krise bei den Skyblues verschärft sich also. Nach fünf Pflichtspielniederlagen in Folge kam ManCity unter der Woche in der Champions League trotz 3:0-Führung gegen Feyenoord Rotterdam nicht über ein Unentschieden hinaus. Pep Guardiola war anschließend gezeichnet, die internationale Presse fassungslos.