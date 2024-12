Premier League: Werner legt Tottenham-Führung traumhaft auf

SPORT1 01.12.2024 • 16:32 Uhr Gegen den FC Fulham steht Timo Werner nach fünf Ligaspielen ohne Startelfeinsatz wieder von Beginn an auf dem Feld. Der gebürtige Stuttgarter legt Tottenhams zwischenzeitliche Führung traumhaft auf.

Timo Werner hat in der Premier League sein Comeback in der Startelf gefeiert - und das Vertrauen seines Trainers Ange Postecoglou zurückgezahlt! Der gebürtige Stuttgarter leitete im Heimspiel von Tottenham Hotspur gegen Stadtrivalen Fulham (1:1) die zwischenzeitliche Führung traumhaft ein und ließ sich im Anschluss feiern.

In der 54. Minute kam der Ex-Leipziger links im Strafraum frei an den Ball und fand mit einer traumhaften Flanke am langen Pfosten Mitspieler Brennan Johnson, der den Ball per Direktabnahme zur 1:0-Führung einschoss. Anschließend lief der Waliser zu Werner und bedankte sich für die Vorarbeit.

Werner nach fünf Ligaspielen wieder in der Startelf

Die Führung der Spurs hielt bis in die 67. Minute, ehe Tom Cairney den Ausgleich für Fulham erzielte. In der 83. Minute sah Cairney nach einem harten Einsteigen die Rote Karte, es blieb am Ende bei der Punkteteilung.