PSG-Boss dementiert Interesse an Salah

"Wir haben ihn ehrlich gesagt nie in Betracht gezogen", sagt Nasser Al-Khelaifi über Liverpools Stürmerstar.

Präsident Nasser Al-Khelaifi vom französischen Meister Paris Saint-Germain hat ein Interesse an Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah dementiert. "Das ist nicht wahr. Er ist ein fantastischer und beeindruckender Spieler, aber wir haben ihn ehrlich gesagt nie in Betracht gezogen", sagte der PSG-Boss beim Treffen der European Club Association (ECA) in Budapest zu Sky.