Southamptons Teammanager Martin nach Heimdebakel entlassen

Martin war 2023 nach Southampton gekommen und hatte mit dem Klub den direkten Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Fußball-Mutterlandes geschafft. In der laufenden Saison gelang Martins Mannschaft in ihren 16 bisherigen Spielen jedoch erst ein Sieg, in den vergangenen sechs Begegnungen holte Southampton auch nur einen Punkt.