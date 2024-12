Trotz Havertz-Vorlage: Arsenal lässt Punkte liegen

Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal haben bei der Jagd auf den Tabellenführer FC Liverpool überraschend geschwächelt. Die Gunners mussten sich im Londoner Stadtduell beim FC Fulham um den deutschen Torhüter Bernd Leno mit einem 1:1 (0:1) begnügen, übernahmen dank des Punktgewinns aber zumindest vorübergehend den zweiten Platz in der englischen Premier League. Der FC Chelsea kann am Nachmittag (17.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) bei Tottenham Hotspur jedoch wieder nachziehen.

Nach zuvor drei Ligasiegen in Folge geriet Arsenal im Craven Cottage früh in Rückstand, Raul Jimenez (11.) traf für Fulham. Havertz legte William Saliba (52.) mit einer Kopfball-Vorlage nach der Pause den Ausgleichstreffer auf. Kurz vor dem Ende wurde das Führungstor der Gäste durch Bukayo Saka (88.) aufgrund einer Abseitsposition nach einem VAR-Eingriff zurückgenommen.

Hürzeler verpasst Sieg mit Brighton

Der deutsche Coach Fabian Hürzeler schaffte es mit Brighton and Hove Albion nicht, den Arsenal-Patzer zu nutzen. Das Team des früheren Trainers des FC St. Pauli verspielte beim 2:2 (1:0) bei Leicester City in der Schlussphase noch eine Zwei-Tore-Führung. Die Seagulls bleiben trotz des dritten Spiels nacheinander ohne Sieg aber in Sichtweite zur Spitzengruppe.