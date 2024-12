Old Trafford feiert Zirkzee-Auswechslung

SPORT1 30.12.2024 • 23:03 Uhr Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee ereilt bei Manchester Uniteds Pleite gegen Newcastle die Höchststrafe. Dazu feiern die eigenen Fans seine frühe Auswechslung.

Manchester United rutscht immer tiefer in die Krise. In der Partie gegen Newcastle United wurden die Red Devils in der ersten Hälfte vorgeführt und lagen früh mit 0:2 in Rückstand, was nach 90 Minuten auch das Endergebnis darstellte. Den glücklosen Joshua Zirkzee ereilte nach 33 Minuten die Höchststrafe, Cheftrainer Rúben Amorim nahm den 23-Jährigen früh aus der Partie.

„Als die Nummer des Niederländers auf der Anzeigetafel des vierten Offiziellen auftauchte, jubelten viele Heimfans“, schrieb die Zeitung Manchester Evening News über die Reaktion des Old Traffords.

Zirkzee verschwindet in den Katakomben

Der Jubel, zu dem auch noch Buhrufe hinzukamen, sei noch lauter geworden, als Zirkzee schließlich in den Katakomben des Stadions verschwand.

Statt sich auf die Bank zu seinen Mitspielern zu setzen, ging das ehemalige Bayern-Talent in Richtung Kabinentrakt, zog sich davor allerdings noch kurz eine Jacke von der Bank an. „Er ist durch den Tunnel gegangen. Es ist schwer, ihn dafür nicht zu bedauern“, so die Zeitung.

