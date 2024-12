Werner abgewatscht? Trainer wehrt sich mit kurioser Erklärung

Nach dem Unentschieden gegen die Glasgow Rangers in der Europa League wütet Ange Postecoglou mit der Leistung von Timo Werner. Bei der Pressekonferenz ordnet der Trainer von Tottenham seine Aussagen neu ein.

Timo Werner wurde im Europa-League-Duell gegen die Glasgow Rangers (1:1) vorzeitig ausgewechselt und musste danach heftige Kritik von Ange Postecoglou einstecken. Die Leistung sei „inakzeptabel“ gewesen und Werner habe „bei weitem nicht das Level gebracht, das er bringen sollte“, so der Trainer der Spurs nach der Partie.

Mannschaftsleistung nicht ausreichend

„Bei einer Beurteilung“ gehe es laut Postecoglou darum, „den Leuten ein Feedback zu geben, damit sie sich verbessern können und der ganzen Gruppe eine Rückmeldung über die Situation zu geben, in der wir uns befinden, und was in dieser erforderlich ist.“