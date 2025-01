City verleiht Walker an AC Mailand

Englands Fußball-Meister Manchester City hat Kapitän Kyle Walker bis zum Saisonende an die AC Mailand ausgeliehen. Das teilten die beiden Klubs am Freitag mit. Milan sicherte sich zudem eine Kaufoption für den englischen Außenverteidiger. Walker war bei den kriselnden Cityzens zuletzt aufs Abstellgleis geraten, der 34-Jährige stand am 15. Dezember im Derby gegen Manchester United in der Startelf von Teammanager Pep Guardiola.