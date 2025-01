Die Frau, die Manchester United zusammenhielt

Der Grund: Mehr als ein halbes Jahrhundert, nämlich 55 Jahre, arbeitete Phipps als Rezeptionistin für den Klub und zählte intern längst zu den Legenden. „Sie war eine echte United-Person. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem sie frei hatte. 55 Jahre - ich war 26 Jahre hier und dachte schon, das sei unglaublich“, sagte Ferguson in einem Interview mit BBC. Phipps war am 5. Dezember verstorben. Am Montag erwies ihm der Verein bei der Beerdigung in Manchester die letzte Ehre.