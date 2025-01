Drei Spiele an zwei Tagen: Tuchel im Dauereinsatz

SID 06.01.2025 • 05:33 Uhr Ernst wird es für den ersten Deutschen im Amt erst im März in der WM-Qualifikation.

London, Brighton, Liverpool - Thomas Tuchel hat an seinem ersten Wochenende als englischer Fußball-Nationaltrainer gleich im Dauereinsatz seine neuen Spieler beobachtet. Der erste Deutsche im Amt sah zwei Premier-League-Matches am Samstag und schaffte es am Sonntag trotz des Wintereinbruchs im englischen Norden zum Topspiel zwischen dem FC Liverpool und dem alten Rivalen Manchester United (2:2).

Mit dicker Winterjacke und Baseball-Cap nahm Tuchel am Samstag in London den frühen Anstoß zwischen Tottenham Hotspur und Newcastle United (1:2) mit. Dann reiste er umgehend an die Südküste, um sich Brighton and Hove Albion gegen den FC Arsenal (1:1) anzuschauen. Er beendete seine Tour an der Anfield Road, wo allerdings insgesamt nur vier englische Nationalspieler in den Start-Aufstellungen standen: Curtis Jones und Trent Alexander-Arnold für Liverpool, Harry Maguire und Kobbie Mainoo für United.