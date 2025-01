FA Cup: Bitterer Rückschlag für Füllkrug

Niclas Füllkrug verzog das Gesicht und hatte sichtbar Schmerzen. Der Stürmer deutete der Bank von West Ham United auch direkt an, dass er nicht weiterspielen kann. Der deutsche Nationalstürmer griff sich an den hinteren Oberschenkel und blieb auf dem Rasen liegen. Wenig später dann die bittere Gewissheit: Füllkrug hatte sich ohne Fremdeinwirkung verletzt als er zu einem Ball lossprinten wollte und musste in der 3. Runde des FA Cup bei Aston Villa beim Stand von 1:0 bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden.