Guardiola: Haaland-Vertrag "außergewöhnlich" für City

Pep Guardiola schreibt seinem Star-Angreifer in Zukunft eine der wichtigsten Rollen im Team zu.

Teammanager Pep Guardiola sieht Star-Angreifer Erling Haaland nach dessen langfristiger Vertragsverlängerung bei Manchester City als Schlüsselspieler für künftige Erfolge. „Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem er nicht aufzuhalten ist - dann ist er am besten“, sagte Guardiola am Freitag.