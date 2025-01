"Kein Fortschritt": Salah und Liverpool im Vertragspoker

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus. "Wir müssen also einfach abwarten und sehen", sagte er. Seit 2017 absolvierte Salah 375 Spiele für Liverpool und war dabei an 336 Treffern direkt beteiligt.

Erst Ende November hatte Salah die fehlende Bereitschaft der Reds zu einer Verlängerung beklagt. "Wir haben fast Dezember und ich habe noch kein Angebot erhalten", hatte Salah damals betont: "Ich bin seit vielen Jahren in diesem Klub, es gibt keinen Verein wie diesen. Am Ende liegt es aber nicht in meiner Hand."