Premier League: "Es ist ein bisschen peinlich, United-Trainer zu sein"

Ende November hatte Ruben Amorim das Traineramt bei Manchester United übernommen. Nach drei ungeschlagenen Spielen zum Start in der Premier League ging es stetig bergab.

Nach der vierten Pleite in Folge fand der Portugiese deutliche Worte. „Es ist ein wirklich schwieriger Moment, einer der schwierigsten Momente in der Geschichte von Manchester United.“

Nur drei Trainer schlechter

Zudem ging der 39-Jährige hart mit sich ins Gericht: „Es ist ein bisschen peinlich, Trainer von Manchester United zu sein und so viele Spiele zu verlieren.“

Sechs Niederlagen setzte es in elf Partien. Mit einem Punkteschnitt von 1,18 rangiert Amorim weit hinten im Trainer-Ranking der Red Devils, nur drei waren noch schlechter.

Und viel besser wird die Ausbeute in den kommenden Wochen womöglich nicht werden. Am Sonntag muss United beim Spitzenreiter FC Liverpool ran, ehe es am Sonntag darauf im FA Cup zum FC Arsenal geht.