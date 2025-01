Premier League: Ex-BVB-Star tritt gegen Arsenal-Coach nach

Vier Jahre lang trug Pierre-Emerick Aubameyang das Trikot des FC Arsenal - und das mit durchaus beachtlichem Erfolg. In 163 Pflichtspielen für die Londoner traf der frühere Dortmunder 92 Mal. Mit seinen konstanten Leistungen erarbeitete sich der Offensivspieler sogar so ein gutes Standing innerhalb des Vereins, dass er die Kapitänsbinde erhielt.

Doch dann kam es zum Bruch mit Trainer Mikel Arteta, aus einer heilen Welt wurde plötzlich eine kleine Schlammschlacht. „Er sagte, ich hätte ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Ich habe von ihm Hilfe erwartet und nicht, dass er mich auf diese Weise umbringt“, erinnerte sich Aubameyang nun in einem Gespräch mit The Athletic. Was die Beziehung zu seinem Ex-Coach zerstörte?