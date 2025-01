Premier League: Unglückliche Szene um Ex-Bayern-Stars - "Mazraoui hat komplett abgeschaltet"

Manchester United gerät gegen Brighton & Hove Albion früh in Rückstand. Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui geben dabei keine sonderlich gute Figur ab.

Manchester United gerät gegen Brighton & Hove Albion früh in Rückstand. Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui geben dabei keine sonderlich gute Figur ab.

Was war passiert? De Ligt verspekulierte sich und wurde von einem langen Ball durch Brightons Carlos Baleba überspielt. Kaoru Mitoma sprintete auf der linken Außenbahn an Mazraoui vorbei, spielte einen Querpass in den Sechzehner und Yankuba Minteh konnte problemlos verwandeln.