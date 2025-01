Premier-League-Überraschungsteam siegt weiter

Nottingham Forest ist das große Überraschungsteam der Premier League. Auch in Wolverhampton siegt die Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo.

Nottingham Forest hat seinen unverhofften Erfolgslauf in der Premier League unbeirrt fortgesetzt und den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Vor den Augen des neuen englischen Fußball-Nationaltrainers Thomas Tuchel gewann das Überraschungsteam aus dem Herzen Englands am Montagabend mit 3:0 (2:0) bei den Wolverhampton Wanderers und festigte den dritten Tabellenplatz.