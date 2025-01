Transfer-News: Rashford lehnt offenbar irrwitziges Angebot ab

Marcus Rashford hat trotz schwachen Leistungen das Interesse saudi-arabischer Vereine geweckt. Dem Ruf des großen Geldes will er nicht folgen.

Rashford: Im Verein seit 2007

Trotzdem ist Rashford „bereit für eine neue Herausforderung und den nächsten Schritt“ in seiner Karriere, wie er selbst vor kurzem deutlich gemacht hatte.

In dem Bericht heißt es derweil weiter: Sollte Rashford den Verein verlassen, sei ein Wechsel in eine Topliga angestrebt, um sich für eine Rückkehr in die englische Nationalmannschaft zu bewerben. Bei der EM im vergangenen Sommer war der Stürmer nicht nominiert worden.