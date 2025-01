Eine Krise von gehörigem Ausmaß

Tottenham Hotspur stürzt immer tiefer in die Krise. Trainer Ange Postecoglou droht das Aus. Auch die heimischen Medien schrecken vor Kritik nicht zurück.

Tottenham Hotspur stürzt immer tiefer in die Krise. Trainer Ange Postecoglou droht das Aus. Auch die heimischen Medien schrecken vor Kritik nicht zurück.

Die Krise der Spurs verschärft sich nach der 2:3-Pleite beim FC Everton weiter, die Mannschaft von Ange Postecoglou rutscht auf Rang 15 in der Liga ab .

Der Guardian schrieb von einer „miserablen Leistung in der ersten Halbzeit“. „Das war schlimmer als ein schmerzhafter Arzttermin“, hieß es in der Boulevardzeitung The Sun. Und tatsächlich spielten die Spurs eine schwache erste Hälfte, lagen zum Pausenpfiff bereits 0:3 hinten. Dazu kam auch noch die Verletzung von Verteidiger Radu Dragusin, der ausgewechselt werden musste.