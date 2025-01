"Viel, viel besser:" Liverpools Slot warnt vor United

Der FC Liverpool empfängt Manchester United in einer Position der Stärke. Unterschätzen will Teammanager Arne Slot die Red Devils aber nicht.

Trotz der Formkrise des Gegners will Slot United an der Anfield Road in Bestbesetzung empfangen. Er werde keinen Spieler schonen, kündigte der Niederländer an: "Es ist ein wichtiges Spiel. Sie haben meiner Meinung nach viel bessere Spieler, als es die Tabelle im Moment vielleicht zeigt."